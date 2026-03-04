Слот объяснил сенсационное поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот остался недоволен поражением от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 29‑го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Плохой результат. В первом тайме мы выглядели далеко не так, как надо, а во втором добавили в активности. Давали себе шансы, но пропустили в тот момент, когда соперник впервые вошёл в нашу штрафную. Мы быстро отреагировали и несколько раз были близки к тому, чтобы вырвать победу, но в итоге уступили после рикошета — по сути без явного момента. Особенно печально, учитывая, как нам приходится напрягаться ради гола. В основном мы забиваем со стандартов, но с реализацией других моментов есть проблемы», — приводит слова Слота NBC Sports.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 16 очками остался на последнем, 20-м месте.