«Я недоволен». Флик отреагировал на травмы игроков «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с травмами в команде после ответного полуфинала Кубка Испании с «Атлетико» — 3:0 (первый матч — 0:4).

«У нас ещё две травмы. Выбыли Бальде и Кунде, что очень плохо. Я недоволен этой ситуацией. У нас несколько игроков, которые теперь вне игры и это неправильно. Нам нужно поговорить с медицинским штабом и с персоналом по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трёх игроков за одну неделю», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Левандовски получил перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Во время полуфинала Кубка Испании из-за повреждений досрочно завершили игру защитники Жюль Кунде и Алекс Бальде.