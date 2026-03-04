Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я недоволен». Флик отреагировал на травмы игроков «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

«Я недоволен». Флик отреагировал на травмы игроков «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с травмами в команде после ответного полуфинала Кубка Испании с «Атлетико» — 3:0 (первый матч — 0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

«У нас ещё две травмы. Выбыли Бальде и Кунде, что очень плохо. Я недоволен этой ситуацией. У нас несколько игроков, которые теперь вне игры и это неправильно. Нам нужно поговорить с медицинским штабом и с персоналом по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трёх игроков за одну неделю», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Левандовски получил перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Во время полуфинала Кубка Испании из-за повреждений досрочно завершили игру защитники Жюль Кунде и Алекс Бальде.

Материалы по теме
Флик высказался о невыходе «Барселоны» в финал Кубка Испании после разгрома «Атлетико»
Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android