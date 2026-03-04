Скидки
«Мы рассчитывали на большее». Симеоне — о 0:3 в матче с «Барселоной» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги после ответного полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» — 0:3 (первый матч — 4:0).

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

«Ранее мы проигрывали в двух полуфиналах, и сегодня против нас был сильный соперник, который действует с высокой интенсивностью. У нас были шансы навредить им, но они лучше контролировали мяч, и все три гола были следствием этого преимущества. Матч получился тяжёлым и затяжным. Мы выполнили то, что хотели, и этим довольны. Игра с такими командами, как «Барселона», всегда сопряжена с трудностями: они прессинговали, и нам было сложно развивать атаки. В немногих эпизодах, когда мы переходили в атаку, доставляли им неприятности, но моментов было мало — мы рассчитывали на большее. Нашим болельщикам был нужен такой матч. Ребята отдают много сил, чтобы добиться результата. Им нужно хорошо восстановиться, продолжать работать и с энтузиазмом готовиться к финалу», — приводит слова Симеоне Sport.es.

По итогам двухматчевого противостояния подопечные Симеоне вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

