Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия — шестая по расходам на трансферы последних 10 лет. Испании и Франции нет в топ-10

Россия — шестая по расходам на трансферы последних 10 лет. Испании и Франции нет в топ-10
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг топ-10 лиг мира последних 10 лет с самыми отрицательными чистыми трансферными расходами в расчёте на страну.

Россия стала шестой в данном рейтинге. Её показатель трансферных расходов составляет € -530 млн. Возглавляет топ Англия с показателем € -11,24 млрд. В топ-3 вошли Саудовская Аравия (€ -2,51 млрд) и Китай (€ -1,21 млрд). Далее расположилась Италия (€ -900 млн). Пятёрку замыкает США € -610 млн.

Топ-10 рейтинга CIES представлены на фото:

Фото: CIES

Примечательно, что в топ-10 за период с 2016 года не вошли Испания, Франция и Германия.

Материалы по теме
«Мы рассчитывали на большее». Симеоне — о 0:3 в матче с «Барселоной» в Кубке Испании
Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android