Россия — шестая по расходам на трансферы последних 10 лет. Испании и Франции нет в топ-10

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг топ-10 лиг мира последних 10 лет с самыми отрицательными чистыми трансферными расходами в расчёте на страну.

Россия стала шестой в данном рейтинге. Её показатель трансферных расходов составляет € -530 млн. Возглавляет топ Англия с показателем € -11,24 млрд. В топ-3 вошли Саудовская Аравия (€ -2,51 млрд) и Китай (€ -1,21 млрд). Далее расположилась Италия (€ -900 млн). Пятёрку замыкает США € -610 млн.

Топ-10 рейтинга CIES представлены на фото:

Фото: CIES

Примечательно, что в топ-10 за период с 2016 года не вошли Испания, Франция и Германия.