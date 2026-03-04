Анчелотти обратился к Родриго на фоне разрыва «крестов» и пропуска ЧМ-2026 у бразильца

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса, получившего тяжёлую травму, из-за которой он пропустит остаток сезона-2025/2026 и не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

«Мы рядом с тобой на каждом этапе восстановления. Будь крепок, Родриго», — написал Анчелотти на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее бразилец Родриго получил разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска правой ноги. Его восстановление может занять 10 месяцев. Это произошло во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» получил повреждение во время игры, но смог продолжить встречу, несмотря на тяжёлую травму, факт которой стал известен после медицинских тестов.