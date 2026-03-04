Скидки
Рафинья прокомментировал невыход «Барселоны» в финал Кубка Испании — 2025/2026

Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал ответный полуфинальный матч Кубка Испании сезона-2025/2026 с «Атлетико» (3:0).

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

«Мы понимали, что будет тяжёлая игра — отыграть четыре мяча почти невозможно. Я горжусь командой, мы отдали все силы. Конечно, огорчены, потому что хотели попасть в финал и считали, что по содержанию игры этого заслуживали, но нужно уважать «Атлетико» — они надёжно защищали свои ворота», — приводит слова Рафиньи Movistar.

«Атлетико» по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Испании, так как одолел сине-гранатовых на своём поле со счётом 4:0. В матче за титул «матрасники» встретятся с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1 в пользу бело-голубых).

Комментарии
