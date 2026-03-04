Скидки
Алексей Никитин: не жду, что «Балтика» просядет по игре после двух поражений от «Зенита»

Комментарии

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о перспективах калининградской «Балтики» после двух подряд поражений в разных турнирах от петербургского «Зенита» с одинаковым счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Не думаю, что два поражения от «Зенита» скажутся на «Балтике». Они прекрасно понимают, что провели хорошие матчи. Против «Балтики» сложно играть: она соблюдает дисциплину, физически готова и невероятно вступает в единоборства. Я не жду, что по игре они просядут. В плане результата может быть всё, но по желанию и самоотдаче они точно останутся на своём уровне», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 марта «Балтика» со счётом 0:1 уступила «Зениту» на своём поле в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 27-го февраля калининградцы с таким же результатом проиграли сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге в матче 19-го тура Мир РПЛ.

