«Смотреть этот матч было не очень интересно». Тренер «Интера» Киву – об игре с «Комо»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о ничьей с «Комо» (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан

«У нас были некоторые проблемы, и мы были вынуждены внести изменения. Мы впервые играли с двумя плеймейкерами под нападающим. Мы также изменили наш стиль обороны, особенно на своей половине поля: мы пытались опекать соперников персонально. Учитывая, что у нас было не так много времени на подготовку, ведь мы играли спустя 72 часа, ребята хорошо поработали, быстро разобравшись в инструкциях и выложившись по полной, зная, что временами нам придется мириться с тем, что «Комо» владеет мячом.

Сегодня у нас в распоряжении было два нападающих, поэтому мы решили разделить игровое время между ними. Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и ребята хорошо поработали, понимая сложность этого матча. Они продемонстрировали правильный подход, хотя эта игра была не в стиле «Интера» и, по общему признанию, смотреть этот матч было не очень интересно», – приводит Киву Football Italia.

Ответный матч 1/2 финала между командами состоится 22 апреля в Милане. Во втором полуфинале встретятся «Лацио» и «Аталанта».

