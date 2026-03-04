«Вселенская несправедливость». Солдатенко — о четырёх недопусках своих клубов в РПЛ

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о двух недопусках «Алании» и одном «Черноморца» в стыковые матчи и снятии «Торпедо» с розыгрыша Мир РПЛ текущего сезона во время его выступлений за эти клубы.

«Просто вселенская несправедливость. Я со своей стороны делал всё для этого — тренировался, работал, отдавал своё здоровье и время (я же не молодею, правильно?), а мои команды каждый раз не пускали в Премьер-Лигу. Причём всегда по околофутбольным причинам. Считаю, что это несправедливо.

После случая с «Торпедо» начали форсить тему: Солдатенко — чёрная метка, чёрная кошка. Сейчас уже она на спад пошла.

Я всегда с юмором на эти разговоры реагировал. Понятно, что это дико несправедливо, но жизнь не на одном футболе завязана. С рождением дочки у меня вообще мировоззрение поменялось, будто щёлкнуло что-то в голове. Да, я футбол по-прежнему люблю и жизни без него не мыслю, но семья, ребёнок — превыше всего», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

