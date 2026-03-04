Скидки
Вирджил ван Дейк высказался о поражении «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 29‑го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
03 марта 2026, вторник. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Гомеш – 78'     1:1 Салах – 83'     2:1 Андре Триндаде – 90+4'    

«Я думаю, всё дело в нас самих. Мы были медленными, предсказуемыми и небрежными в обращении с мячом, принимали неверные решения. Очевидно, что мы не давали сопернику создавать моменты, но если ты играешь подобным образом, то такой результат может стать следствием этого. Это факт, и это разочаровывает.

Мы владели мячом большую часть времени, но, я думаю, всё равно принимали неверные решения и не могли найти завершающую стадию. В конце концов, мы просто разочарованы тем, что проиграли», — приводит слова ван Дейка пресс-служба клуба.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Новости. Футбол
