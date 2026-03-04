«Лига сильна, и требует максимальной отдачи». Ван Дейк — о перспективах «Ливерпуля» в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил турнирные перспективы команды.

«Весь сезон складывается непросто. С самого начала было понятно, что по множеству причин сезон будет состоять из взлётов и падений. Лига сильна, и требует максимальной отдачи каждые три-четыре дня — это большая битва.

Нам нужно, чтобы все были на пике своей формы, и в этом смысле нам нужен большой состав. Нам нужны результаты, и последние пару недель у нас были результаты, но не в крайнем матче. Это говорит о том, что нам ещё предстоит работа, и это очевидно — именно на этом нам и следует сосредоточиться», — приводит слова ван Дейка пресс-служба клуба.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.