«Два инопланетянина». Корнеев назвал лучших игроков «Барселоны» в матче Кубка с «Атлетико»

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал победу каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0), которая не принесла им путёвку в финал (поражение 3:4 по сумме двух матчей).

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

«Барселона» не забила свои шансы, вратарь «Атлетико» творил чудеса. Это был праздник футбола. У каталонцев на поле было два инопланетянина — Педри и Ямаль. «Барселона» выдала потрясающий матч. В первой игре им не хватило Педри. Сегодня был один из лучших матчей «Барселоны» в сезоне. Они перекрывали всё — не давали «Атлетико» дышать», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее первая игра в этом противостоянии, прошедшая в Мадриде, завершилась крупной победой «Атлетико» со счётом 4:0.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Новости. Футбол
