«Два инопланетянина». Корнеев назвал лучших игроков «Барселоны» в матче Кубка с «Атлетико»

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал победу каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0), которая не принесла им путёвку в финал (поражение 3:4 по сумме двух матчей).

«Барселона» не забила свои шансы, вратарь «Атлетико» творил чудеса. Это был праздник футбола. У каталонцев на поле было два инопланетянина — Педри и Ямаль. «Барселона» выдала потрясающий матч. В первой игре им не хватило Педри. Сегодня был один из лучших матчей «Барселоны» в сезоне. Они перекрывали всё — не давали «Атлетико» дышать», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее первая игра в этом противостоянии, прошедшая в Мадриде, завершилась крупной победой «Атлетико» со счётом 4:0.

