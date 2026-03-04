«Два инопланетянина». Корнеев назвал лучших игроков «Барселоны» в матче Кубка с «Атлетико»

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал победу каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0), которая не принесла им путёвку в финал (поражение 3:4 по сумме двух матчей).
«Барселона» не забила свои шансы, вратарь «Атлетико» творил чудеса. Это был праздник футбола. У каталонцев на поле было два инопланетянина — Педри и Ямаль. «Барселона» выдала потрясающий матч. В первой игре им не хватило Педри. Сегодня был один из лучших матчей «Барселоны» в сезоне. Они перекрывали всё — не давали «Атлетико» дышать», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее первая игра в этом противостоянии, прошедшая в Мадриде, завершилась крупной победой «Атлетико» со счётом 4:0.
Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»
- 4 марта 2026
-
08:00
-
07:26
-
07:00
-
06:47
-
06:40
-
04:27
-
04:20
-
04:08
-
03:12
-
03:06
-
02:55
-
02:53
-
02:45
-
02:21
-
02:12
-
02:05
-
01:55
-
01:52
-
01:34
-
01:12
-
01:02
-
01:00
-
00:56
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:31
-
00:23
-
00:21
-
00:13
-
00:09Кике Санчес Флорес возглавил «Алавес» Официально
-
00:08
-
00:03
- 3 марта 2026
-
23:57
-
23:53