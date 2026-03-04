Ростислав Солдатенко: я был в шаге от перехода в «Будё-Глимт». И тут — бац — 24 февраля…

Вратарь московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко рассказал, что мог перейти в норвежский «Будё-Глимт».

«В 2022 году я был в шаге от перехода в «Будё-Глимт». Отто Фредриксон, который когда-то в Нальчике играл, говорил: «Хайкин уходит в «Бристоль», а ты — на его место». Думаю, в такой клуб «Алания» меня точно отпустила бы. И тут — бац — 24 февраля. И всё. Больше звонков не было», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ростислав Солдатенко выступает за московское «Торпедо» с лета 2025 года. Контракт действует до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов, а пять встреч сыграл «на ноль».