«Барселона» покинула Кубок Испании, «Вашингтон» проиграл «Юте». Главное к утру

«Барселона» разгромила «Атлетико» со счётом 3:0, но покинула Кубок Испании, «Юте» обыграла «Вашингтон» без голов российского форварда Александра Овечкина, «Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» разгромила «Атлетико» со счётом 3:0, но покинула Кубок Испании.
- Гол Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Вашингтон», Александр Овечкин не забил.
- «Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
- Шайбы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» переиграть «Тампу», у Кучерова гол.
- ATP отменила два «челленджера» в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана.
- «Ливерпуль», несмотря на гол Салаха, сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ «Вулверхэмптону».
- «Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений.
- Сергей Семак одержал 200-ю победу в качестве главного тренера «Зенита».
- Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- «Интер» и «Комо» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
