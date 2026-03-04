«Барселона» покинула Кубок Испании, «Вашингтон» проиграл «Юте». Главное к утру

«Барселона» разгромила «Атлетико» со счётом 3:0, но покинула Кубок Испании, «Юте» обыграла «Вашингтон» без голов российского форварда Александра Овечкина, «Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».