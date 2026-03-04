Скидки
4 марта главные новости спорта, футбол, Кубок Испании, РПЛ, Кубок России, АПЛ, Кубок Италии, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, WTA, ATP

«Барселона» покинула Кубок Испании, «Вашингтон» проиграл «Юте». Главное к утру
Комментарии

«Барселона» разгромила «Атлетико» со счётом 3:0, но покинула Кубок Испании, «Юте» обыграла «Вашингтон» без голов российского форварда Александра Овечкина, «Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» разгромила «Атлетико» со счётом 3:0, но покинула Кубок Испании.
  2. Гол Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Вашингтон», Александр Овечкин не забил.
  3. «Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
  4. Шайбы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» переиграть «Тампу», у Кучерова гол.
  5. ATP отменила два «челленджера» в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана.
  6. «Ливерпуль», несмотря на гол Салаха, сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ «Вулверхэмптону».
  7. «Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений.
  8. Сергей Семак одержал 200-ю победу в качестве главного тренера «Зенита».
  9. Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
  10. «Интер» и «Комо» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
