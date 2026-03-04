Скидки
Корнеев выделил ключевые действия Семака, которые позволили «Зениту» обыграть «Балтику»

Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что помогло сине-бело-голубым дважды обыграть калининградскую «Балтику» с одинаковым счётом 1:0 в матчах чемпионата и Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Поздравляю Семака с 200‑й победой. В матчах с «Балтикой» сыграли его замены. В чемпионате он выпустил Луиса Энрике, в Кубке — Соболева. Изменения сыграли фундаментальную роль в этих встречах», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 марта «Балтика» со счётом 0:1 уступила «Зениту» на своём поле во встрече 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. 27 февраля калининградцы с таким же результатом проиграли сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге в матче 19-го тура Мир РПЛ.

