Корнеев выделил ключевые действия Семака, которые позволили «Зениту» обыграть «Балтику»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, что помогло сине-бело-голубым дважды обыграть калининградскую «Балтику» с одинаковым счётом 1:0 в матчах чемпионата и Кубка России.

«Поздравляю Семака с 200‑й победой. В матчах с «Балтикой» сыграли его замены. В чемпионате он выпустил Луиса Энрике, в Кубке — Соболева. Изменения сыграли фундаментальную роль в этих встречах», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 марта «Балтика» со счётом 0:1 уступила «Зениту» на своём поле во встрече 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. 27 февраля калининградцы с таким же результатом проиграли сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге в матче 19-го тура Мир РПЛ.

