Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов высказался о своих скоростных рекордах

Кирилл Глебов высказался о своих скоростных рекордах
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал свои скоростные рекорды.

«Не скажу, что я пристально следил за этим, но всё равно что-то попадало в моё поле зрения, когда читал новости. Это качество должно быть у меня на высоком уровне, я играю за счёт скорости. Если бы я не владел им, думаю, не было бы и результата. Нужно продолжать прокачивать этот навык и добавлять другие сильные стороны. Это точно будет приносить пользу и мне, и команде», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов является самым быстрым игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В одном из матчей форвард армейцев развил скорость 9,53 м/с. Это лучший результат текущего розыгрыша чемпионата России.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android