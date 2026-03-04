Кирилл Глебов высказался о своих скоростных рекордах

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал свои скоростные рекорды.

«Не скажу, что я пристально следил за этим, но всё равно что-то попадало в моё поле зрения, когда читал новости. Это качество должно быть у меня на высоком уровне, я играю за счёт скорости. Если бы я не владел им, думаю, не было бы и результата. Нужно продолжать прокачивать этот навык и добавлять другие сильные стороны. Это точно будет приносить пользу и мне, и команде», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов является самым быстрым игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В одном из матчей форвард армейцев развил скорость 9,53 м/с. Это лучший результат текущего розыгрыша чемпионата России.