Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов рассказал о своих целях на текущий сезон

Кирилл Глебов рассказал о своих целях на текущий сезон
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился своими целями на текущий год и сезон.

«Вместе с командой стать чемпионом и выиграть Кубок. А индивидуально — поднять свой уровень и прибавить в игровом классе», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне вингер ЦСКА Кирилл Глебов сыграл за свою команду в 24 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Красно-синие с 36 очками в 19 матчах занимают в турнирной таблице Мир РПЛ четвёртое место. В стартовом матче весенней части сезона армейцы уступили на выезде «Ахмату» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России, что увеличило их отставание от лидирующего «Краснодара» с четырёх очков до семи.

Материалы по теме
Кирилл Глебов высказался о своих скоростных рекордах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android