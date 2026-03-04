Кирилл Глебов рассказал о своих целях на текущий сезон

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился своими целями на текущий год и сезон.

«Вместе с командой стать чемпионом и выиграть Кубок. А индивидуально — поднять свой уровень и прибавить в игровом классе», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне вингер ЦСКА Кирилл Глебов сыграл за свою команду в 24 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Красно-синие с 36 очками в 19 матчах занимают в турнирной таблице Мир РПЛ четвёртое место. В стартовом матче весенней части сезона армейцы уступили на выезде «Ахмату» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России, что увеличило их отставание от лидирующего «Краснодара» с четырёх очков до семи.