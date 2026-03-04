В сезоне-2026 дивизиона «Б» Второй лиги примут участие 59 команд, определены группы

Утверждён финальный состав участников сезона-2026 дивизиона «Б» Леон Второй лиги, а команды распределены по группам. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Участники группы 1: 1. «Севастополь», 2. «Нарт», 3. «Победа», 4. «Ростов-2», 5. «Дружба», 6. «Астрахань», 7. «Рубин Ялта», 8. «Ангушт», 9. «Спартак-Нальчик», 10. «Динамо-2» (Махачкала), 11. «Заря», 12. «Кызылташ», 13. «Нефтяник», 14. ПСК, 15. «Чайка-М», 16. «Шахтёр».

Участники группы 2: 1. «Муром», 2. «Динамо-Вологда», 3. «Иркутск», 4. «Спартак-2» (Москва), 5. «Балтика-2», 6. «Тверь», 7. «Торпедо-Владимир», 8. «Череповец», 9. «Чертаново», 10. «Звезда», 11. «Луки-Энергия», 12. «Космос», 13. «Енисей-2», 14. «Динамо-СПб», 15. «Искра».

Участники группы 3: 1. «Авангард», 2. «Салют Белгород», 3. «Спартак» (Тамбов), 4. «Рязань», 5. «Металлург», 6. «Орёл», 7. «Арсенал-2», 8. «Родина-3», 9. «Зенит» (Пенза), 10. «СКА-Хабаровск-2», 11. «Ротор-2», 12. «Строгино», 13. «Квант», 14. «Сатурн», 15. «Волна», 16. «Шумбрат».

Участники группы 4: 1. «Химик», 2. КДВ, 3. «Оренбург-2», 4. «Динамо-Барнаул», 5. «Рубин-2» (Казань), 6. «Крылья Советов-2», 7. «Челябинск-2», 8. «Акрон-2», 9. «Урал-2», 10. «Носта», 11. «Легион», 12. «Ижевск».

Таким образом, в сезоне-2026 года дивизиона «Б» Второй Лиги примут участие 59 команд. Матчи в группах 1 и 3 стартуют 28 марта, в группе 2 — 29 марта, в группе 4 — 5 апреля.