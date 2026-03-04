«Ростов» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 4 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.