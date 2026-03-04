Солдатенко: Сафонов доказывает Европе, что вратарская школа в России на высоком уровне

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказал своё текущее мнение о вратаре сборной России и «ПСЖ» Матвее Сафонове.

— О Сафонове своё мнение пересмотрел?

— Я говорил, что нами пройден разный путь. В академии футболистов плавно ведут, всем обеспечивают, а я с 15 лет, после закрытия «Алании», скитался по России. Наверное, где-то завидовал им по молодости. Возможно, в тот момент мне и правда казалось, что им всё легко досталось. Сейчас вопросов нет. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов, и Сафонов там всем всё доказал, стал основным. Доннарумма — более распиаренный в Европе вратарь, но не сказать, что превосходил Мотю. Сегодня Сафонов играет — и что, где он хуже? Сколько он в прошлом сезоне сидел — и ни слова не сказал. А в этом дали шанс — воспользовался. Работал, доказывал и получил то, что заслужил. Красавчик! Из-за ситуации в мире за нашими футболистами сейчас особо не смотрят, а Матвей доказывает, что вратарская школа в России была и остаётся на высоком уровне.

— Прямо сейчас Сафонов — лучшая реклама российской вратарской школы?

— 100%, и особенно краснодарской школы, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

