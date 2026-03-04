Александр Елагин отреагировал на победу «Вулверхэмптона» в матче с «Ливерпулем»

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Ливерпуля» со счётом 2:1.

«В этом прелесть английской Премьер-лиги! «Вулвз», считай, вылетевший из АПЛ, бьётся с «Ливерпулем» и забивает решающий гол на 90+4-й минуте, вырывая победу. Вот это футбол! АПЛ и отчасти некоторые матчи ЛЧ или ЛЕ УЕФА — продолжатели гладиаторских боёв: либо ты, либо тебя! Никакое кино не заменит искренности момента, счастья победы!» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 16 очков за 30 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 48 очков.