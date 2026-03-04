Скидки
Александр Бубнов назвал главное разочарование 19-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, что его разочаровало по итогам матчей 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Разочаровало судейство. Потому что в каждом матче привлекался VAR. Вот. И неоднозначное решение было в одних и тех же ситуациях. И, знаешь, не столько само судейство, сколько количество вмешательств и как принимались непоследовательно решения. Хотя были, на мой взгляд, ну мы ещё вернёмся к этому матчу… Шум-гам начался с матча «Зенит» — «Балтика». И понеслось. Такая истерия началась! Я оцениваю, и не только я оцениваю, и авторитетные судьи, что судейство было отличное [в этом матче]. По другим случаям есть вопросы. Игра рукой, приглашают на VAR судей. В одном случае ставят пенальти, в другом — нет. А при чём здесь VAR? Их функция — всего-навсего пригласить, а решение окончательное должен судья принимать», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов поставил «Балтике» «единицу» за матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ
