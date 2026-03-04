Никита Кривцов прокомментировал победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Кривцов вышел на замену на 69-й минуте и стал автором победного гола на 73-й минуте.

«Думаю, что начали-то мы вообще отлично. По крайней мере, первые 10-15 минут, забили гол. И потом что-то начали проигрывать некую борьбу, подборы начали проигрывать, и «Ростов» славится своими длинными передачами, подборами, борьбой. Думаю, что в этих компонентах, если бы сыграли чуть лучше, наверное бы, и не дали даже шанса на пенальти», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».