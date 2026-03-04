Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Кривцов прокомментировал победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Ростовом»

Никита Кривцов прокомментировал победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Ростовом»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Кривцов вышел на замену на 69-й минуте и стал автором победного гола на 73-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Думаю, что начали-то мы вообще отлично. По крайней мере, первые 10-15 минут, забили гол. И потом что-то начали проигрывать некую борьбу, подборы начали проигрывать, и «Ростов» славится своими длинными передачами, подборами, борьбой. Думаю, что в этих компонентах, если бы сыграли чуть лучше, наверное бы, и не дали даже шанса на пенальти», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Джокер «Краснодара», звезда «Зенита» или дебютант «Оренбурга». Кто лучший в 19-м туре?
Рейтинг
Джокер «Краснодара», звезда «Зенита» или дебютант «Оренбурга». Кто лучший в 19-м туре?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android