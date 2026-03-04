«Надо жить в новой реальности». Карпукас — об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался об переходе Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА.

— По прошедшим зимним сборам и первому в году официальному матчу можно сказать, что «Локо» решил проблему отсутствия Баринова?

— Посмотрим на дистанции, решили мы эту проблему или нет. Но надо жить в новой реальности. Сегодня мы без Бары. Не знаю, может, он придёт через год (улыбается). Очень ждём. А так посмотрим по результату, как будет.

— Хочется, чтобы матч последнего тура с ЦСКА что-то решал в турнирном плане, а противостояние вашей команды с Бариновым имело особый ажиотаж?

— Надеюсь, всё к тому моменту уже будет решено в нашу пользу.

— То есть хотите приехать на этот матч, уже празднуя чемпионство?

— Да, — приводят слова Карпукаса «Известия».