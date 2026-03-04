Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Никита Кривцов ответил, в чём поменялся «Краснодар»

Никита Кривцов ответил, в чём поменялся «Краснодар»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос об изменениях в команде.

«Думаю, сейчас, наверное, почувствовали, так скажем, вкус победы и стали в каких-либо ситуациях играть более уверенно. И даже после того, как выходим вперёд, стараемся не опускаться на свою половину поля, а продолжать дальше забивать ещё как можно больше», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 19 матчей. В ближайшем туре «быки» сыграют с казанским «Рубином» 8 марта. «Краснодар» является действующим чемпионом страны.

