Станислав Черчесов оценил игру Георгия Мелкадзе в матче «Ахмата» с ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего Георгия Мелкадзе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Ахмат» выиграл со счётом 1:0.

«Ну, естественно, хочется видеть его счастливое лицо. Нападающего красят голы, понятно, мы, с одной стороны, это требуем, но играть полезно на команду… Он не забил, но зато он помогает нам выходить из обороны, держит там мяч, напрягает команду, и из-под него наши быстрые игроки играют. Так что главное, чтобы в команде механизм работал», — сказал Станислав Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».