Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Станислав Черчесов оценил игру Георгия Мелкадзе в матче «Ахмата» с ЦСКА

Станислав Черчесов оценил игру Георгия Мелкадзе в матче «Ахмата» с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего Георгия Мелкадзе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Ахмат» выиграл со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Ну, естественно, хочется видеть его счастливое лицо. Нападающего красят голы, понятно, мы, с одной стороны, это требуем, но играть полезно на команду… Он не забил, но зато он помогает нам выходить из обороны, держит там мяч, напрягает команду, и из-под него наши быстрые игроки играют. Так что главное, чтобы в команде механизм работал», — сказал Станислав Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
