«Я радовался». Александр Соболев — о своём праздновании в матче с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что был рад забить гол в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1). Отличившись, форвард повернулся в сторону скамейки запасных сине-бело-голубых и начал эмоционально показывать на поле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Когда забили, создалось впечатление, что не сразу стали радоваться. Или показалось?
— Почему? Я радовался. Все же видели, что я сделал, скрывать нет смысла. Я показал свои эмоции, но ничего такого не имел в виду (улыбается).

— Голевая комбинация получилась классической?
— Не знаю, такой или нет, но, по-моему, всё началось с аута, а потом забили хороший гол. Были забегания и скидки. После передачи от Андрея Мостового мне оставалось только попасть в ворота, что было сделать довольно просто, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

