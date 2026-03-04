«Мы должны чётко понимать — что мы, кто мы». Черчесов — о задачах «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах команды во второй части сезона-2025/2026.

— Тренера Черчесова что устроит во второй части сезона? Для него что важнее — итоговое место или развитие команды, чтобы, может быть, в следующем сезоне уже какой-то рывок сделать?

— Вот эти банальные слова не хотелось бы говорить — идём от матча к матчу и так далее. Но мы же всё равно спортсмены и хотим всегда большего. Когда играл и работаешь в чемпионских командах, как-то по-другому уже и голова не соображает. Опять же, возвращаемся к Диме [Кузнецову], Дима прекрасно знает, он сам чемпион и понимает, о чём идёт речь.

Другое дело, что, посмотрев на турнирную таблицу, ну наверное, мы не можем, знаете, переоценивать и недооценивать — это одно и то же в моём понимании. Мы должны чётко понимать — что мы, кто мы.

Ну и вот возвращаясь к вашему спичу, наверное, всё-таки присоединюсь. Что мы должны какую-то базу уже в этом году сделать, потому что в УЕФА нас не пускают, там пятое-шестое или седьмое места никакого не имеет значения. Чемпионство — ну, наверное, было бы легкомысленно какие-то вещи, такие глупости говорить сейчас. Ну и стабилизировать команду, пришли новые игроки, схему, свою работу, как говорится, домашнюю задачу решить, команду сделать и уже в следующем году с первого, с первого тура уже о чём-то заявлять, — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».