Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солдатенко: «Краснодар» ни Вторую, ни Первую лигу не выигрывал, зато стал чемпионом России

Солдатенко: «Краснодар» ни Вторую, ни Первую лигу не выигрывал, зато стал чемпионом России
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о целях московской команды.

— Ближайшая цель — стыковые матчи Первой лиги с «Торпедо»?
— А за что ещё бороться, если не за победу в каждом матче и не за высокое место в таблице? Да, провалили осень, но отставание не такое большое — можно наверстать. Если в каждом матче будем драться за победу, всего можно достичь. «Сочи» в прошлом году с пятого места в РПЛ залетел, «Родина» с пятого в стыки выходила. А «Краснодар» вообще ни Вторую, ни Первую лигу не выигрывал, зато стал чемпионом России. Всё возможно! — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Эксклюзив
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android