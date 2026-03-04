Солдатенко: «Краснодар» ни Вторую, ни Первую лигу не выигрывал, зато стал чемпионом России

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о целях московской команды.

— Ближайшая цель — стыковые матчи Первой лиги с «Торпедо»?

— А за что ещё бороться, если не за победу в каждом матче и не за высокое место в таблице? Да, провалили осень, но отставание не такое большое — можно наверстать. Если в каждом матче будем драться за победу, всего можно достичь. «Сочи» в прошлом году с пятого места в РПЛ залетел, «Родина» с пятого в стыки выходила. А «Краснодар» вообще ни Вторую, ни Первую лигу не выигрывал, зато стал чемпионом России. Всё возможно! — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.