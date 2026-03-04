Тренер «Ахмата» Черчесов рассказал, что его сильно расстроило в первой части сезона

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что сильно расстроился из-за вылета из Фонбет Кубка России. «Ахмат» занял четвёртое место в группе А и не вышел в плей-офф турнира. Соперниками команды по группе были санкт-петербургский «Зенит», «Оренбург» и казанский «Рубин».

«Честно говоря, я сильно расстроился вот в первой половине не из-за того, что мы там пару игр проиграли и не выиграли, хотя играли достаточно качественно… Расстроился, что мы не вышли на Кубок в следующий раунд. Потому что знаю, будет хорошая подготовка, чтобы мы вот в Кубке реально поборолись», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».