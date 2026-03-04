Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Сергей Силкин: «Спартак» — это самый принципиальный соперник для «Динамо»

Сергей Силкин: «Спартак» — это самый принципиальный соперник для «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые встретятся со столичным «Спартаком». Первая игра пройдёт в четверг, 5 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«На данный момент «Спартак» — это самый принципиальный соперник для «Динамо». Как сложится игра? Кому повезёт больше, кто реализует свои возможности, тот и выиграет. «Динамо» в этом сезоне может выиграть Кубок», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

