Синицын: хочу увидеть хороший напряжённый матч между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между чёрно-зелёными и московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 4 марта, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

«Хочу увидеть хороший напряжённый матч между ЦСКА и «Краснодаром». Надеюсь, победит «Краснодар». В этом сезоне «Краснодар» может выиграть Кубок. Всё в руках и ногах футболистов, всё по плечу», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Действующим победителем Кубка России по футболу является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».