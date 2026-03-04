Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: хочу увидеть хороший напряжённый матч между ЦСКА и «Краснодаром»

Синицын: хочу увидеть хороший напряжённый матч между ЦСКА и «Краснодаром»
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между чёрно-зелёными и московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 4 марта, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочу увидеть хороший напряжённый матч между ЦСКА и «Краснодаром». Надеюсь, победит «Краснодар». В этом сезоне «Краснодар» может выиграть Кубок. Всё в руках и ногах футболистов, всё по плечу», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Действующим победителем Кубка России по футболу является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Материалы по теме
Топ-события среды: ЦСКА — «Краснодар», Капризов против Кучерова, «жара» в АПЛ и НБА
Топ-события среды: ЦСКА — «Краснодар», Капризов против Кучерова, «жара» в АПЛ и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android