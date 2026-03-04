Наиль Умяров рассказал, на что «Спартак» может претендовать в нынешнем сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о притязаниях команды в этом сезоне.

— На что «Спартак» претендует этой весной?

— Прежде всего хотелось быть командой, которая будет биться, которая будет и как минимум строиться. Потому что новый тренер, совсем новые требования. Хочется побеждать в каждом матче. Считаю, что как минимум Кубок и победы в каждом матче РПЛ. А там уже будет видно.

— Может ли эта весна быть переходным этапом и мостиком в новый чемпионат?

— Переходный этап — это сборы, где ты подготавливаешься, можешь что-то наиграть и посмотреть. Но чемпионат, даже несмотря на то что мы не на том месте, на котором должны и хотим быть, — это официальные матчи и хочется побеждать в каждом, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.