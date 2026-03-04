Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров рассказал, на что «Спартак» может претендовать в нынешнем сезоне

Наиль Умяров рассказал, на что «Спартак» может претендовать в нынешнем сезоне
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о притязаниях команды в этом сезоне.

— На что «Спартак» претендует этой весной?
— Прежде всего хотелось быть командой, которая будет биться, которая будет и как минимум строиться. Потому что новый тренер, совсем новые требования. Хочется побеждать в каждом матче. Считаю, что как минимум Кубок и победы в каждом матче РПЛ. А там уже будет видно.

— Может ли эта весна быть переходным этапом и мостиком в новый чемпионат?
— Переходный этап — это сборы, где ты подготавливаешься, можешь что-то наиграть и посмотреть. Но чемпионат, даже несмотря на то что мы не на том месте, на котором должны и хотим быть, — это официальные матчи и хочется побеждать в каждом, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android