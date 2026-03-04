Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Хотелось бы подтверждения качества игры». Черчесов — о встрече «Ахмата» с «Локомотивом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Встреча состоится 9 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во-первых, мы хороший матч провели с «Локомотивом» дома — 1:1, они за 10 минут отыгрались там, мы неудачно сыграли в каком-то моменте. Я бы не сказал, что это какая-то особенная игра в плане кому-то что-то показывать, доказывать. Хотя в спорте всегда надо доказывать свою состоятельность, кто бы ты ни был.

Другое дело, что хотелось бы подтверждения качества игры, которое мы, особенно в первом тайме, показали (в матче с ЦСКА (1:0). — Прим. «Чемпионата»), что это для нас не случай», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

