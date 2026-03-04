Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Бубнов объяснил, почему отменили гол «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что главный арбитр встречи 19-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Балтика» Алексей Сухой поступил верно, отменив гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за положения вне игры у нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«В конце концов, было сказано, что там офсайд. Понимаешь? У Хиля пятка находится вне игры, а Мантуан на одной линии [с ним] находится. А теперь смотри. Мантуан выпрямился, как по стойке смирно стоит, и плюс пятка в воздухе находится. А у Хиля нога на газоне, плюс задница прогнутая и она вся вне игры.

А задницей [забитый] гол ещё считается, поэтому это 100% вне игры. Плюс он ещё перекрывает видимость вратарю», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

