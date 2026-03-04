Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростислав Солдатенко объяснил феномен осетинской вратарской школы

Ростислав Солдатенко объяснил феномен осетинской вратарской школы
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об осетинской вратарской школе.

«Российская школа в целом сильная. Но в Осетии действительно много вратарей выросло, которые и в РПЛ поиграли, и на международной арене себя проявили. Черчесов, Джанаев, Габулов, Мандрыкин… Хомич в Премьер-лиге был, сейчас — Агкацев, Гудиев. Хапов — кабардинец, но всю жизнь в «Алании» выступал — можно к кавказской школе отнести. Не знаю, чем это объяснить. Нас с детства учили сохранять спокойствие и невозмутимость на поле, что бы ни случилось. Даже падать требовали красиво! Одним своим внешним видом, стáтью вратарь должен был вселять уверенность в команду. Ты мог уступать сопернику в игре на ленточке или ногами, но в настрое — ни в коем случае», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Эксклюзив
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android