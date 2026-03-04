Ростислав Солдатенко объяснил феномен осетинской вратарской школы

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об осетинской вратарской школе.

«Российская школа в целом сильная. Но в Осетии действительно много вратарей выросло, которые и в РПЛ поиграли, и на международной арене себя проявили. Черчесов, Джанаев, Габулов, Мандрыкин… Хомич в Премьер-лиге был, сейчас — Агкацев, Гудиев. Хапов — кабардинец, но всю жизнь в «Алании» выступал — можно к кавказской школе отнести. Не знаю, чем это объяснить. Нас с детства учили сохранять спокойствие и невозмутимость на поле, что бы ни случилось. Даже падать требовали красиво! Одним своим внешним видом, стáтью вратарь должен был вселять уверенность в команду. Ты мог уступать сопернику в игре на ленточке или ногами, но в настрое — ни в коем случае», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.