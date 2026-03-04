Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо». Игра пройдёт в четверг, 5 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чего ожидать, если это дерби? Тем более победитель выходит в финал. Ожидаю интересной игры, борьбу. Обе команды хотят выиграть. «Динамо» уверенно выиграло свой первый матч РПЛ — тем интереснее будет», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующим победителем Кубка России по футболу является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».