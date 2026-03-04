Скидки
Александр Соболев раскрыл, почему «Зениту» было сложно играть с «Балтикой» в Кубке и РПЛ

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, почему оба матча с «Балтикой» — в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России — получились такими тяжёлыми для сине-бело-голубых. Обе встречи «Зенит» выиграл со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Почему так тяжело сложились оба матча с «Балтикой»?
— Это хорошая, квалифицированная команда. Когда готовились к игре в РПЛ, знали, что она будет тяжелейшей. «Балтика» мало пропускает, хорошо играет. Поэтому в Калининграде было всё то же самое, что и в Санкт-Петербурге. Это читалось. Им хотелось дома отыграться за поражение на «Газпром Арене», а тут кубковая встреча на вылет, поле не самого лучшего качества. Понимали, что вновь будет тяжёлая игра. Слава богу, что победили.

— Как на игру влияло поле?
— Все видели, что футбол был больше силовой, а не комбинационный, с большим количеством единоборств. Так что повлияло, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

