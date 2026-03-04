Утверждён календарь женской Суперлиги сезона-2026

Прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором утвердили состав участников и календарь чемпионата России по футболу среди женских команд сезона-2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

В Суперлиге, как и годом ранее, сыграют 13 команд: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Рубин», «Звезда-2005», «Ростов», «Енисей».

Расписание 1-го тура Суперлиги:

14 марта:

«Енисей» — «Спартак»;

«Локомотив» — «Рубин»;

«Чертаново» — «Крылья Советов»;

«Ростов» — ЦСКА;

«Краснодар» — «Рязань-ВДВ».

15 марта:

«Зенит» — «Звезда-2005».

Полный календарь Суперлиги сезона-2026 доступен по ссылке.