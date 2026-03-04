Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Утверждён календарь женской Суперлиги сезона-2026

Утверждён календарь женской Суперлиги сезона-2026
Комментарии

Прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором утвердили состав участников и календарь чемпионата России по футболу среди женских команд сезона-2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

В Суперлиге, как и годом ранее, сыграют 13 команд: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Рубин», «Звезда-2005», «Ростов», «Енисей».

Расписание 1-го тура Суперлиги:

14 марта:

«Енисей» — «Спартак»;
«Локомотив» — «Рубин»;
«Чертаново» — «Крылья Советов»;
«Ростов» — ЦСКА;
«Краснодар» — «Рязань-ВДВ».

15 марта:

«Зенит» — «Звезда-2005».

Полный календарь Суперлиги сезона-2026 доступен по ссылке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android