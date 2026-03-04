Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать

«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака, что полузащитник его команды Вендел не умеет ни читать, ни писать. Семак сказал это, когда обсуждал систематические опоздания бразильца на сборы команды, отметив, что Вендел просто очень сильно любит футбол и получает наслаждение от игры.

«Не знаю, для чего это Семак сказал, но вот буквально сегодня я читал информацию, что он этого не говорил. Типа или он так пошутил… Вообще это оскорбление. В современном мире такого просто не может быть. Сейчас и бомжи всё умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы. Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь (Бубнов обратился к Игорю Кытманову, который улыбнулся при слове «бомжи». — Прим. «Чемпионата»)? Ты смотри, [по отношению] к «Зениту» это вообще опасно так говорить. Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это [заявление Семака], надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему отменили гол «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android