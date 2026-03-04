«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака, что полузащитник его команды Вендел не умеет ни читать, ни писать. Семак сказал это, когда обсуждал систематические опоздания бразильца на сборы команды, отметив, что Вендел просто очень сильно любит футбол и получает наслаждение от игры.

«Не знаю, для чего это Семак сказал, но вот буквально сегодня я читал информацию, что он этого не говорил. Типа или он так пошутил… Вообще это оскорбление. В современном мире такого просто не может быть. Сейчас и бомжи всё умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы. Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь (Бубнов обратился к Игорю Кытманову, который улыбнулся при слове «бомжи». — Прим. «Чемпионата»)? Ты смотри, [по отношению] к «Зениту» это вообще опасно так говорить. Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это [заявление Семака], надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».