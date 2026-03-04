Скидки
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Спартак» придуман, чтобы у журналистов был кусок хлеба с маслом

Непомнящий: «Спартак» придуман, чтобы у журналистов был кусок хлеба с маслом
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о большом количестве судейских скандалов в Мир РПЛ.

«Может, я буду слишком оригинален, но без судейских скандалов было бы совсем скучно. Например, «Спартак» придуман, чтобы у журналистов всегда был кусок хлеба с маслом. Футбол тем и интересен, что, помимо самой прекрасной игры, есть много всего вокруг. Судейство — в том числе. Не скажу, что наши судьи самые плохие, нет. Однако их уже так запутали, что они и судить боятся, и монитора этого. Я их понимаю — они изобретают трактовки. Мне странно, что действующий судья говорит на одном языке, а как закончит судить — сразу становится понятным.

Интересно жить и смотреть. Я от этого не сильно переживаю, потому что ни за что не отвечаю. Мне жаль тренеров — их судьба может зависеть от одной глупости судьи. Однако к этому отношусь спокойнее, потому что сам за бортом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

