«Перегнул палку». Солдатенко рассказал, как Гогниев настраивал «Аланию» на «Динамо»

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», вспомнил интересную историю про тренера владикавказцев Спартака Гогниева.

«Помню полуфинал Кубка с «Динамо» в Москве. Водитель автобуса неправильно заехал на стадион — уткнулся в закрытые ворота. Только собрался задом сдавать, Спартак его остановил: «Нет-нет, стой». Как многие тренеры, Гогниев суеверный. Выходит к охраннику: «Открой, пожалуйста». А тот заладил: «Не положено да не положено». Ну и довёл его. Смотрим — закипает. Кое-как уговорил открыть ворота, выезжаем, а навстречу автобус «Динамо». Если бы играли во Владикавказе, мы бы гостей пропустили. А нам говорят: «Подождите, пока они проедут». Гогниев скомандовал: «Выходим». И мы пошли пешком прямо перед динамовским автобусом, ха! Уже в раздевалке тренер пытался нас этим раззадорить, завести: «Посмотрите, как они к нам относятся, вообще ни во что не ставят. Идите и накажите их». После сам Гогниев признавал, что перегнул палку, перенастроил. И игра у нас не получилась — 0:3 скрутились», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.