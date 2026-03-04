Скидки
«Перегнул палку». Солдатенко рассказал, как Гогниев настраивал «Аланию» на «Динамо»

Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», вспомнил интересную историю про тренера владикавказцев Спартака Гогниева.

«Помню полуфинал Кубка с «Динамо» в Москве. Водитель автобуса неправильно заехал на стадион — уткнулся в закрытые ворота. Только собрался задом сдавать, Спартак его остановил: «Нет-нет, стой». Как многие тренеры, Гогниев суеверный. Выходит к охраннику: «Открой, пожалуйста». А тот заладил: «Не положено да не положено». Ну и довёл его. Смотрим — закипает. Кое-как уговорил открыть ворота, выезжаем, а навстречу автобус «Динамо». Если бы играли во Владикавказе, мы бы гостей пропустили. А нам говорят: «Подождите, пока они проедут». Гогниев скомандовал: «Выходим». И мы пошли пешком прямо перед динамовским автобусом, ха! Уже в раздевалке тренер пытался нас этим раззадорить, завести: «Посмотрите, как они к нам относятся, вообще ни во что не ставят. Идите и накажите их». После сам Гогниев признавал, что перегнул палку, перенастроил. И игра у нас не получилась — 0:3 скрутились», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

