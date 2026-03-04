Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Позорит фамилию!» Радимов раскритиковал арбитра Буланова, сделав отсылку к бывшей жене

Комментарии

Известный экс-футболист Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Москвичи одержали победу со счётом 3:2. Главный арбитр встречи Евгений Буланов принял ряд спорных решений. Радимов раскритиковал судью, иронично сделав отсылку к своей бывшей супруге — известной певице Татьяне Булановой.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Очередной судейский казус — в первом тайме Буланов не ставит пенальти в ворота «Сочи», а в точно таком же моменте в конце игры в другие ворота назначает. То есть даже сам с собой арбитр Евгений Буланов договориться не смог. А позорить такую фамилию этот человек не имел права», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

