«Позорит фамилию!» Радимов раскритиковал арбитра Буланова, сделав отсылку к бывшей жене

Известный экс-футболист Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Москвичи одержали победу со счётом 3:2. Главный арбитр встречи Евгений Буланов принял ряд спорных решений. Радимов раскритиковал судью, иронично сделав отсылку к своей бывшей супруге — известной певице Татьяне Булановой.

«Очередной судейский казус — в первом тайме Буланов не ставит пенальти в ворота «Сочи», а в точно таком же моменте в конце игры в другие ворота назначает. То есть даже сам с собой арбитр Евгений Буланов договориться не смог. А позорить такую фамилию этот человек не имел права», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».