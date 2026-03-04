Арбитр Инал Танашев рассказал, как попал в судейство

Российский арбитр Инал Танашев рассказал, как начал карьеру в судействе.

– Как вы оказались в судействе?

– Я играл за юношескую команду «Спартака» из Нальчика, 1997-й год рождения. В 11-м классе надо было определяться с будущим в футболе. А у меня была травма, какое-то время пропустил. Так получилось, что отсудил товарищескую игру своей команды. Надо было кого-то поставить, мне дали свисток. Я вышел, отсудил. Потом после игры тренеры подходят и серьёзно так говорят: «У тебя получается. Давай, может, судить попробуешь?» И рекомендовали меня в республиканскую федерацию футбола. Там тоже заинтересовались. Я попробовал – сначала на линии, помощником. И вот так всё началось, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.