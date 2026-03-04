Скидки
Валерий Непомнящий: «Балтика» в порядке, а «Зенит» ещё не дошёл до своего потенциала

Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от рестарта официального сезона в российском футболе.

«Нет однозначного ощущения, что какая-то команда сильно выделялась. «Краснодар» в порядке. Команды, которые борются за выживание, тоже ничего. Со знаком плюс удивило «Динамо». Может, это связано с уровнем сопротивления, но посмотрим дальше. «Балтика» на своём уровне. «Зенит» ещё не дошёл до своего потенциала. Неоднозначные ощущения. Просто неправильно делать глобальные выводы по одной игре», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
