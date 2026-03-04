Скидки
Футбол Новости

«Левых пенальти не будет». Бубнов предложил, как нужно фиксировать игру рукой в штрафной

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил вариант, как нужно фиксировать игру рукой в штрафной площади, чтобы был назначен пенальти.

«Надо в конце концов разобраться с этими пенальти. Потому что из-за этих пенальти столько разговоров… Столько проблем и столько головной боли и у VAR, и у судей. Рука считается только в том случае, если ты сделал движение и умышленно сыграл рукой. Такие случаи были. В запаре так играли защитники и не только защитники в своей штрафной. А вот если он движение не делает и мяч попадает в руку — как угодно пусть держит эти руки — это не игра рукой, а попадание мяча в руку. Всё. Пенальти нет. И судьи тогда будут исходить из этого, и посмотришь — левых пенальти не будет», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

