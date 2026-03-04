Лиам Росеньор ответил, какой результат в этом сезоне будет успешным для «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказал мнение, какой результат в этом сезоне можно будет считать успешным.

«Успешный сезон для этого клуба должен означать попадание в Лигу чемпионов. Это просто необходимо. Это тот уровень, на котором находится наш клуб. Поэтому, учитывая наше текущее положение, у нас всё ещё есть очень и очень хорошие шансы на достижение этой цели.

Выиграть трофей тоже было бы потрясающе, это вполне достижимо. Забавно, что на этой неделе мы впервые тренировались с белыми мячами, а это обычно признак того, что мы вступили в этот период сезона. Когда появляются белые мячи, нельзя допускать тех ошибок, которые мы совершали, потому что у нас заканчивается время. Именно это мы с тренерским штабом передали игрокам», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 45 очков за 28 матчей.