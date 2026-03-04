Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лиам Росеньор ответил, какой результат в этом сезоне будет успешным для «Челси»

Лиам Росеньор ответил, какой результат в этом сезоне будет успешным для «Челси»
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказал мнение, какой результат в этом сезоне можно будет считать успешным.

«Успешный сезон для этого клуба должен означать попадание в Лигу чемпионов. Это просто необходимо. Это тот уровень, на котором находится наш клуб. Поэтому, учитывая наше текущее положение, у нас всё ещё есть очень и очень хорошие шансы на достижение этой цели.

Выиграть трофей тоже было бы потрясающе, это вполне достижимо. Забавно, что на этой неделе мы впервые тренировались с белыми мячами, а это обычно признак того, что мы вступили в этот период сезона. Когда появляются белые мячи, нельзя допускать тех ошибок, которые мы совершали, потому что у нас заканчивается время. Именно это мы с тренерским штабом передали игрокам», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 45 очков за 28 матчей.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android