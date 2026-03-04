«И в меня тоже прилетало». Танашев — о давлении в начале карьеры арбитра

Российский арбитр Инал Танашев рассказал о начале карьеры в судействе.

– Не боялись, что будут давить с трибун, гадости кричать?

– Нет, у меня не было боязни. Особенность того места, где я вырос и живу — там судить очень тяжело. У нас в Кабардино-Балкарии люди эмоциональные. Бывают и драки. И в меня тоже прилетало, это было всё на начальных этапах. Бывает, команды друг с другом дерутся или даже с судьями, к сожалению. Сейчас, к слову, намного меньше таких случаев. А вот когда тебе 18-19 лет, ты ещё совсем зелёный, тебя узнают, прощупывают. Здесь важно, как себя поставишь, репутация твоя. Прогнулся ты или нет, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.