Солдатенко: для Осетии большой футбол стал бы отдушиной, людям жилось бы веселее

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о состоянии футбола в Осетии. Ранее вратарь выступал за «Аланию».

«Для народа Осетии большой футбол стал бы отдушиной. На Высшую лигу там всегда полный стадион собирался. Всегда! Люди ходили бы на футбол, наслаждались игрой, а дети смотрели бы на взрослых мастеров — как я восхищался Даду, Тудором или Эмилио. Они влюбляли меня в себя и в футбол. Глядя на них, думал: «Я тоже так хочу», приходя домой, сразу бежал во двор. Мы сутками напролёт играли в футбол! Сейчас такого бума в Осетии нет, но я уверен — играй «Алания» в РПЛ, те времена вернулись бы. И масса детей, юношей заинтересовались бы футболом, спортом, и пошли бы в секции, стали футболистами, а кто-то, возможно, и олимпийским чемпионом. И людям жилось бы проще, веселее, что ли. «Алания» всегда была отдушиной для нас — за неё переживала вся республика.

Один раз мне самому посчастливилось сыграть в этой атмосфере — с ЦСКА в 1/16 финала Кубка. 33 тысячи на стадион пришло! Рёв такой стоял, что мы друг друга не слышали, выходя на поле. Я смотрел с поля на полные трибуны и думал: «Вот и сбылась мечта…» К сожалению, это был только эпизод», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.