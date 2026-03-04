«Краснодар» показал необычное сообщение от Никиты Кривцова перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» показала необычное сообщение от полузащитника Никиты Кривцова в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Кривцов пропустит эту встречу из-за перебора жёлтых карточек.

В опубликованном в телеграм-канале видеоролике «спящий» Кривцов говорит: «Привет, ребята, как вы поняли, я проспал самолёт в Москву. Но вы там смотрите, не проспите матч. В 20:45 парни вас ждут на гостевом секторе «ВЭБ Арены» или у экранов телевизоров. Эфир — на «Матч ТВ». Вперёд, «быки».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт сегодня, 4 марта, в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.