Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» показал необычное сообщение от Никиты Кривцова перед матчем с ЦСКА

«Краснодар» показал необычное сообщение от Никиты Кривцова перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» показала необычное сообщение от полузащитника Никиты Кривцова в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Кривцов пропустит эту встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В опубликованном в телеграм-канале видеоролике «спящий» Кривцов говорит: «Привет, ребята, как вы поняли, я проспал самолёт в Москву. Но вы там смотрите, не проспите матч. В 20:45 парни вас ждут на гостевом секторе «ВЭБ Арены» или у экранов телевизоров. Эфир — на «Матч ТВ». Вперёд, «быки».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт сегодня, 4 марта, в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

Материалы по теме
«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android